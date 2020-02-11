مفتي القدس يحرم التعاطي مع ”صفقة القرن“ ومروجيها

حرم المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، اليوم الثلاثاء، التعاطي مع الخطة الأمريكية المعروفة إعلاميًا بـ“صفقة القرن“ ومروجيها.

واعتبر المفتي، في بيان، نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، أن ”كل من يتعاطى مع الصفقة خائن لله ورسوله وللمسجد الأقصى المبارك والقدس وفلسطين“.

وأضاف الشيخ حسين، ”صفقة القرن تسلب القدس من أصحابها الشرعيين، وتحرم المسلمين من ثالث مساجدهم، وأولى قبلتيهم، ومسرى نبيهم، وتضيع حقوق اللاجئين، وتنزع الشرعية عن المطالبة بالحقوق المشروعة لشعب يقتلع من دياره قهرًا“.

وذكر أن ”الصفقة جاءت لتلغي حق شعبنا في الحياة على أرضه بكرامة، وتشد على يد الظالم المغتصب، وتؤازره، وتمنحه معظم الأرض الفلسطينية المعطرة بدماء الشهداء الزكية ظلمًا وعدوانًا“.

وطالب حسين، العالم بـ“العمل الجاد لوقف العدوان على فلسطين ومقدساتها وشعبها، ونصرتهم، والامتناع عن التعاطي مع هذه الصفقة الجائرة، والمليئة بالإجرام والعنصرية البغيضة“.

وفي 28 كانون الثاني/يناير الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مؤتمر صحفي بواشنطن ”صفقة القرن“، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو.

وتتضمن الخطة التي لاقت رفضًا فلسطينيًا وعربيًا وإسلاميًا، إقامة دولة فلسطينية في صورة أرخبيل تربطه جسور وأنفاق، وجعل مدينة القدس عاصمة غير مقسمة لإسرائيل.