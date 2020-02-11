إيران: ليست لدينا نية لمهاجمة المصالح الأمريكية في الكويت

قال السفير الإيراني في الكويت محمد إيراني، مساء أمس، إن بلاده ليست لديها أية نية لمهاجمة المصالح الأمريكية على أرض الكويت، بعد تصريحات أطلقها أحد المسؤولين الإيرانيين في وقت سابق، وأثارت غضبا في الكويت.

وأضاف محمد إيراني في تصريح تداولته وسائل إعلام محلية، أن ”السلطات الكويتية طمأنت بلاده بأن أراضي الكويت لن تكون نقطة انطلاق لاستهداف إيران، مشددا على عمق العلاقات بين البلدين“.

وتأتي تصريحات إيراني عقب حديث لأمين مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران محسن رضائي خلال لقاء بثته إحدى المحطات التلفزيونية المحلية عن مراقبة بلاده للجنود الأمريكيين في الكويت، الأمر الذي أثار استياء عدد من السياسيين الكويتيين.

وسبق أن أشارت تقارير أمريكية إلى تعرض عائلات جنود أمريكيين في الكويت لتهديدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تطالبهم بمغادرة المنطقة والعودة إلى بلادهم، على خلفية التصعيد بين واشنطن وطهران.