ترامب يزور الهند يومي 24 و25 الجاري

المصدر: أ ف ب

أعلن البيت الأبيض الإثنين أنّ الرئيس دونالد ترامب سيزور الهند يومي 24 و25 شباط/فبراير الجاري، مشيراً إلى أنّ الزيارة تشمل إضافة إلى العاصمة نيودلهي ولاية غوجارات الواقعة في غرب البلاد والتي يتحدّر منها رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

وقالت الرئاسة الأميركية إنّه ”خلال مكالمة هاتفية في نهاية الأسبوع الماضي اتّفق الرئيس الأميركي ورئيس الوزراء مودي على أنّ هذه الزيارة ستعمّق الشراكة الاستراتيجية بين الهند والولايات المتحدة“.

وأضافت أنّ السيدة الأميركية الأولى ميلانيا ترامب سترافق زوجها في هذه الزيارة.

يشار إلى أنّ أبا الاستقلال الهندي المهاتما غاندي يتحدّر أيضاً من ولاية غوجارات.