محكمة إيرانية توجه 15 تهمة للصحفي ”روح الله زم“

وجهت محكمة إيرانية، الاثنين، 15 تهمة إلى الصحفي المعارض روح الله زم، الذي اختطفه الحرس الثوري في العراق يوم 14 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وذلك في أولى جلسات محاكمته.

وقالت وكالة أنباء ”تسنيم“ المقربة من الحرس الثوري الإيراني، إن ”الشعبة 15 لمحكمة الثورة في طهران، عقدت اليوم الجلسة الأولى لمحاكمة الصحافي البارز والمعارض روح الله زم، وبدأت بقراءة ممثل النيابة أجزاء من لائحة الاتهام ضد المدعى عليه والتي تضم 15 تهمة“.

وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إلقاء القبض على ”زم“، مدير قناة على تطبيق ”تلغرام“، الذي قال إنه ”يعمل بتوجيه من المخابرات الفرنسية والأمريكية والإسرائيلية بعد استدراجه بعملية استخباراتية معقدة“.

وقالت استخبارات الحرس الثوري إن ”روح الله زم كان يدير قناة آمد نيوز بتوجيه من المخابرات الفرنسية ودعم المخابرات الأمريكية والإسرائيلية“، كما بث التلفزيون الرسمي صورا واعترافات للمعتقل.

وعلى الرغم من أن استخبارات الحرس الثوري لم تعلن مكان اعتقال الصحافي المعارض على وجه الدقة، غير أن زوجته قالت بعد يومين من القبض عليه إن عناصر ميليشيا الحرس الثوري اختطفت زوجها بعد وصوله إلى العراق قادما جوا من فرنسا.

وتمكن روح الله زم من مغادرة إيران بعد اعتقاله العام 2009، عقب موجة احتجاجات شعبية في البلاد، وأقام في فرنسا مع زوجته، فيما حظیت منصته الإخبارية ”آمد نيوز“ التي عرفت بتسريب فضائح حول فساد النخبة الحاكمة في إيران، باهتمام كبير من جانب معارضين إيرانيين.