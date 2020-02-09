قائد فيلق القدس الإيراني: لا نريد قتل الجنود الأمريكيين

قال قائد فيلق القدس الإيراني العميد إسماعيل قاآني، الأحد، إن قواته لا تريد قتل الجنود الأمريكيين، مطالباً في الوقت ذاته القوات الأمريكية بسحب جنودها من المنطقة بعد اغتيال الجنرال قاسم سليماني القائد السابق لفيلق القدس بغارة من دون طيار قرب مطار العاصمة العراقية بغداد في الثالث من يناير الماضي.

وأوضح العميد إسماعيل قاآني في كلمة له خلال مراسم تأبين بمناسبة مرور أربعين يوماً على اغتيال سليماني ”لا يمكن المصالحة مع العدو (الولايات المتحدة)، ولا بد من المقاومة، لأن المقاومة متجذرة داخل نفوسنا“، بحسب تعبيره.

وحذر الولايات المتحدة من ارتكاب خطأ كبير، مشيراً إلى أن ”أمريكا إذا ارتكبت خطأ كبيراً ستكون قد فتحت أبواب جهنم على نفسها مما يعطي الفرصة لكل أحرار العالم للرد على عنجهيتها“.

وتابع خليفة قاسم سليماني في قيادة فيلق القدس إنه ”من الآن وصاعدا على أمريكا أن تتوخى الحذر، ونحن لا نريد قتل أي جندي أمريكي“.

وطالب العميد إسماعيل قاآني الشعب الأمريكي بالضغط على قواتهم من أجل سحب هذه القوات من المنطقة، وقال ”أوقفوا آلتكم العسكرية أو سنوقها بسواعد أبناء الثورة الإسلامية في كل أنحاء العالم، وإذا أوقفتموهم فستكون خسائرهم حتما أقل“.

وشكلت عملية اغتيال قاسم سليماني وعدد من رفاقه من الإيرانيين والعراقيين ضربة قوية للنظام الإيراني ولقوات الحرس الثوري وكذلك المليشيات المسلحة الموالية لطهران.