محكمة إسرائيلية تلغي قرار إبطال ترشح هبة يزبك للانتخابات المقبلة

المصدر: أ ف ب

ألغت المحكمة العليا في إسرائيل، الأحد، قرار لجنة الانتخابات المركزية للكنيست إبطال ترشح النائبة العربية ”هبة يزبك“ للانتخابات التشريعية المقبلة على خلفية اتهامها بدعم ”الإرهاب“.

وانتُخبت ”يزبك“ نائبة في الكنيست عن حزب ”التجمع الوطني الديمقراطي“ المنضوي في القائمة العربية المشتركة في انتخابات نيسان/أبريل 2019، وفي الانتخابات الأخيرة في أيلول/سبتمبر الماضي، لكن لجنة الانتخابات المركزية في الكنيست قررت أواخر كانون الثاني/يناير إبطال ترشحها.

ويزبك مرشحة عن حزب ”التجمع الوطني الديمقراطي“ الذي يرفع شعار القومية العربية الوطنية الفلسطينية لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة المقررة في 2 آذار/مارس.

وكانت لجنة الانتخابات المركزية للكنيست اتهمت يزبك بدعم ”الإرهاب“ بعدما أبدت تأييدها للبناني سمير القنطار الذي حكمت عليه إسرائيل في العام 1980 بالحبس مدى الحياة لإدانته بقتل إسرائيليين، ثم أفرج عنه في العام 2008 في إطار صفقة تبادل للأسرى بين الدولة العبرية وحزب الله اللبناني.

وخلصت المحكمة العليا في إسرائيل إلى عدم وجود أدلة رسمية ومقنعة تبرر إبطال ترشحها، مشيرة إلى أن يزبك أبدت ”ندمًا“ عن ”بعض منشوراتها“.

وكان حزبا ”يسرائيل بيتينو“ (إسرائيل بيتنا) بزعامة أفيغدور ليبرمان، والليكود، بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، قد طالبا بإبطال ترشح هبة يزبك للانتخابات المقبلة.

ويطالب الحزبان بحل الأحزاب التي لا تعترف بيهودية إسرائيل، والتي تؤيد الكفاح المسلح ضد الدولة العبرية.