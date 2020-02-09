صاروخ فلسطيني مصدره غزة يسقط في مستوطنة إسرائيلية

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الأحد، رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة صوب مستوطنة محاذية للقطاع، فيما دوت صافرات الإنذار في مناطق غلاف غزة.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي إنه ”متابعة لتفعيل الإنذار في غلاف غزة، تم رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه المستوطنات“.

وذكرت صحيفة ”يديعوت أحرنوت“ الإسرائيلية، أن صاروخًا أطلق من شمال قطاع غزة، وسقط في منطقة مفتوحة في المجلس الإقليمي ”شعر هنيغف“.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، مساء السبت، سقوط قذيفة صاروخية انطلقت من قطاع غزة في منطقة مفتوحة، فيما رد الجيش الإسرائيلي بقصف موقعين عسكريين لحركة حماس شمال القطاع.