وصفوها بأنها ”غير شرعية“.. القادة الأفارقة يرفضون خطة ترامب للسلام في الشرق الأوسط‎

المصدر: ا ف ب

دان القادة الأفارقة، اليوم الأحد، خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للسلام في الشرق الأوسط، ووصفوها بأنها ”غير شرعية“، كما أعربوا عن تضامنهم مع ”القضية الفلسطينية“.

وقال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي محمد، أثناء قمة لرؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، في أديس أبابا، إن الخطة التي كشفت عنها واشنطن أواخر كانون الثاني/يناير، تمثل ”انتهاكا خطيرا لقرارات الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي العديدة“.

وأضاف، أن الخطة تم إعدادها بدون مشاورات دولية وأنها ”تعتدي على حقوق الشعب الفلسطيني“، وسط تصفيق الحاضرين في القاعة الرئيسية لمقر الاتحاد الأفريقي.

ورفض الفلسطينيون على الفور مقترحات ترامب، التي طال انتظارها، وكانوا قد قاطعوا إدارته بسبب موقفها المؤيد لإسرائيل.

وتشمل المقترحات منح إسرائيل الضوء الأخضر لضم المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في تصريحات يوم الأحد، إن ”القضية الفلسطينية ستبقى دائما في قلوب وعقول شعب أفريقيا“.

وصرح سيريل رامابوسا، رئيس جنوب أفريقيا، الذي تتولى بلاده رئاسة الاتحاد الأفريقي خلفا لمصر، أن ”مقترحات ترامب تشبه القوانين التي كانت تنفذ في جنوب أفريقيا خلال فترة الفصل العنصري“.

وأضاف: ”عندما استمعت إلى المقترحات وقرأت كل ما كتب عنها، عاد إلى ذاكرتي التاريخ الفظيع الذي مررنا به في جنوب أفريقيا“.

ولم يتوجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إلى أثيوبيا لحضور القمة هذا العام رغم مواظبته على حضورها.

وصرح مسؤولون فلسطينيون الأسبوع الماضي، أن ”عباس سيتوجه إلى الأمم المتحدة للدفع من أجل الحصول على قرار من مجلس الأمن الدولي لإدانة مقترحات ترامب للسلام“.

ومن شبه المؤكد أن تعترض الولايات المتحدة على القرار.

وحضر القمة نيابة عن عباس، رئيس وزرائه محمد اشتيه الذي جدد التأكيد على موقف القادة الفلسطينيين بأن خطة ترامب ”ليس لها أي شرعية“.