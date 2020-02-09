سلاح الجو التايواني يعترض طائرات صينية حلقت فوق جزيرة متنازع عليها

تدافعت طائرات سلاح الجو التايواني؛ لاعتراض طائرات صينية تحلق فوق الجزيرة، التي تزعم بكين سيادتها عليها، في خطوة شجبتها وزارة الدفاع التايوانية، قائلة إنها تهدد السلام والاستقرار في المنطقة.

وكانت الصين تسير طائرات فيما تطلق عليه تدريبا على ”تطويق الجزيرة“، الذي يجري بشكل متقطع منذ 2016، عندما تولت رئيسة تايوان تساي إينج وين السلطة.

وتعتقد بكين أن تساي التي أعيد انتخابها، الشهر الماضي، تريد المضي قدما باتجاه استقلال الجزيرة.

وتقول تساي إن تايوان دولة مستقلة واسمها الرسمي جمهورية الصين.

وقالت وزارة الدفاع التايوانية في بيان، إن مقاتلات صينية من طراز ”جيه-11 وإتش-6″، حلقت فوق قناة باشي إلى الجنوب من تايوان، ثم خرجت إلى المحيط الهادي قبل أن تعود لقاعدتها عبر مضيق مياكو، الواقع بين جزيرتي مياكو وأوكيناوا في اليابان، إلى الشمال الشرقي من تايوان.

وأضافت الوزارة أنه ”خلال هذه الفترة استخدم الجيش الوطني بشكل مناسب طائرات استطلاع وطائرات تابعة للدفاع الجوي، بالتوازي مع إجراءات الاستنفار للقتال“.

وأوردت الوزارة صورا لمقاتلة تايوانية من طراز ”إف-16“ تلاحق طائرة صينية من طراز ”إتش-6“.