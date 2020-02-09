فريدمان: اتخاذ إسرائيل خطوات أحادية لضم أراض بالضفة سيهدد بخسارة دعم أمريكا‎

قال السفير الأمريكي لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، اليوم الأحد، إن اتخاذ تل أبيب خطوات أحادية لضم أراض بالضفة الغربية سيخاطر بخسارتها دعم الولايات المتحدة لتلك الخطط.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد قال، أمس السبت، إن إسرائيل بدأت رسم خرائط لأراضي الضفة الغربية المحتلة التي سيجري ضمها وفقا لخطة السلام التي اقترحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وكتب فريدمان على تويتر: ”رؤية الرئيس ترامب للسلام هي نتاج أكثر من ثلاث سنوات من المشاورات الوثيقة بين الرئيس ورئيس الوزراء نتنياهو وكبار المسؤولين في البلدين“.

وأضاف: ”على إسرائيل أن تستكمل عملية رسم الخرائط في إطار لجنة إسرائيلية أمريكية مشتركة.. أي إجراء من جانب واحد قبل استكمال العملية من خلال اللجنة سيهدد الخطة والاعتراف الأمريكي“.

وقال نتنياهو لمجلس وزرائه اليوم الأحد: ”الاعتراف (الأمريكي) هو أهم شيء ولا نريد أن نجازف بذلك“.