إيران تطلق قمرا صناعيا جديدا إلى الفضاء

أعلن وزير الاتصالات الإيراني، محمد جواد آذري جهرمي، اليوم الأحد، أن بلاده ستطلق القمر الصناعي ظفر إلى الفضاء، من محطة للأبحاث الفضائية بمحافظة سمنان الواقعة شمال شرق إيران.

وقال جهرمي في مؤتمر صحافي بمبنى وزارة الاتصالات: ”سنطلق القمر الصناعي ظفر من محطة سمنان للأبحاث الفضائية عصر اليوم بسرعة 7 آلاف و400 كيلومتر في الساعة ليستقر في مدار 530 كيلومترا عن سطح الأرض.. مهمة القمر ستستمر إلى نحو عام ونصف العام“.

وأضاف جهرمي: ”الاختبارات الأرضية مختلفة عن وقت الإطلاق، لكن بالطبع كانت جميع أعمالنا المتعلقة بإطلاق الأقمار الصناعية جيدة“.

وكان رئيس وكالة الفضاء الإيرانية، مرتضى برابري، أعلن أمس عن تأجيل إطلاق القمر الصناعي بذريعة ضرورة ”الدقة في العمل“.

وأجرت إيران محاولتين على الأقل العام الماضي لإطلاق قمر صناعي باءتا بالفشل.

وتقول الولايات المتحدة، إن التكنولوجيا الباليستية طويلة المدى المستخدمة لوضع الأقمار الصناعية في مدارها يمكنها أن تستخدم -أيضا- لإطلاق رؤوس نووية. وتنفي طهران أن تكون أنشطتها المتعلقة بالأقمار الصناعية تغطية على تطوير صواريخ، وتقول إنها لم تسع أبدا لامتلاك سلاح نووي.

وأعادت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض عقوبات على إيران بعد انسحاب واشنطن في 2018 من الاتفاق النووي الإيراني. وقال ترامب وقتها إن الاتفاق النووي ليس كافيا لأنه لم يشمل قيودا على برنامج طهران الصاروخي.

ووصل التوتر، الذي كان مرتفعا بالفعل بسبب الملف النووي، إلى أعلى مستوياته بين البلدين في عقود بعد أن قتلت الولايات المتحدة القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني بضربة بطائرة مسيرة في بغداد في الثالث من يناير/ كانون الثاني. وردت إيران بهجوم صاروخي على قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في العراق.

وقال آذري-جهرمي اليوم الأحد، إن أول صورة سيبثها القمر الصناعي بمجرد وصوله لمداره ستكون لسليماني.

وأطلقت إيران أول أقمارها الصناعية، وهو القمر (أميد) أي ”أمل“، عام 2009 ثم القمر (رصد) في يونيو/ حزيران 2011. وقالت طهران عام 2012 إنها وضعت ثالث أقمارها الصناعية محلية الصنع، وهو القمر (نويد) أي ”وعد“، في مداره بنجاح.