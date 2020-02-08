نائب إيراني: عملية بيع أهلية المرشحين للانتخابات لها تاريخ طويل في إيران

وجه عضو البرلمان الحالي والقيادي في التيار الإصلاحي في إيران، محمود صادقي، السبت، رسالة إلى رئيس مجلس صيانة الدستور أحمد جنتي، أكد فيها أن“عملية شراء وبيع أهلية المرشحين للانتخابات لها تاريخ طويل في إيران“.

وقال صادقي الذي رفض المجلس ترشحه للانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في الـ 21 من فبراير الجاري، إن“تجار بيع وشراء أهلية المرشحين للانتخابات لا تتعلق في الدورة المقبلة للانتخابات، بل حدثت في انتخابات سابقة، وتم تأصيلها في الانتخابات السابقة“.

وأكد في رسالته إلى رجل الدين المتشدد أحمد جنتي الذي يتولى التدقيق في أهلية المرشحين للانتخابات، ”أن كفاءة بعض المرشحين في الماضي قد تم تأكيدها أيضًا من خلال تدخل البعض“، مضيفًا“إن هذا منذ زمن طويل، استنادًا إلى الأدلة التي قدمها لحماية معلومات مجلس صيانة الدستور“.

وكان مكتب المدعي العام في طهران قد أعلن، الثلاثاء الماضي، أنه ”خلال الأيام الماضية، تم اعتقال 12 من المحتالين زعموا أنهم تسللوا إلى مجلس صيانة الدستور فيما يتعلق بعملية التحقق من أهلية المرشحين الانتخابات البرلمانية.

وأضاف بيان لمكتب المدعي أن الرجال:“ليسوا على اتصال مع مجلس صيانة الدستور، وسيتم التعرف عليهم واعتقالهم وتقديمهم للمحاكمة“.

ومع ذلك، كتب صادقي في رسالته أن ”بعض الوثائق“، بما في ذلك التسجيلات الصوتية لهؤلاء الأفراد، تشير إلى أن لديهم إمكانية الوصول إلى ملفات المرشحين في مجلس صيانة الدستور، مبينًا بالقول:“إن الأشخاص الذين يلعبون دور الوسيط في تأكيد ترشيح انتخابات المجلس الحادي عشر يحصلون أحيانًا على ما مبلغ يصل إلى 4 مليارات تومان إيراني“.

كما كتب النائب السابق أكبر أعلمي على قناة في ”تلغرام“ أنه تم اكتشاف ”شبكة التداول المؤهلة“ بتدخل من وكالة الأمن و ”مع أدلة كافية وشهود مختلفين“.

وبدأت تطرح في الآونة الأخيرة داخل إيران قضية قبول الرشاوى للموافقة على المرشحين البرلمانيين في ظل تزايد عمليات الرفض لمرشحي التيار الإصلاحي.

وتشير التقارير الإعلامية داخل إيران إلى رفض واسع النطاق للمرشحين البرلمانيين المعروفين في مجلس صيانة الدستور.