تركيا تحاكم محاميا وصف وزير الداخلية بـ“الأصلع“

في حادثة فريدة من نوعها، شرع الادعاء العام التركي في ولاية أضنة باستدعاء محام وصف وزير الداخلية سليمان صويلو بـ“الوزير الأصلع“ في أحد منشوراته، باعتبارها إهانة للوزير.

وتم اتهام المحامي ”توغاي باك“ المسجل في نقابة المحامين بـ“إهانة الرئيس“؛ بسبب منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي. حيث استدعاه مكتب المدعي العام في أضنة للإدلاء بأقواله في إطار التحقيق الذي تم فتحه؛ بسبب مسؤوليته عن ثلاثة منشورات قام بمشاركتها على حسابه في وسائل التواصل الاجتماعي.

ووفقًا لموقع ”تركماز“ التركي؛ ”فإن مشاركة المحامي توغاي باك على مواقع التواصل الاجتماعي كانت تنتقد شراء الوصي الذي تم تعيينه على بلدية ماردين هدية بقيمة 600 ألف ليرة من تاجر مجوهرات لرئيس حزب العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان، ووزير الداخلية سليمان صويلو“.

وقال توغاي باك في أحد منشوراته: إن ”الاعتراضات على هذه الإجراءات غير الحقوقية التي تعني تجاهل إرادة الشعب، تُقْمَعُ بعنف من قبل رجال الشرطة الذين يعملون بأوامر من الوزير الأصلع ذي السترة المخططة“.