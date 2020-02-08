تحذيرات أمنية في إسرائيل من مخاطر ضم أراض بالضفة الغربية حاليا

حذرت مصادر أمنية في إسرائيل، اليوم السبت، من مخاطر وتداعيات ضم أراض بالضفة الغربية في الفترة الحالية تنفيذًا لبنود ”صفقة القرن“ الأمريكية التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل أسابيع، وهو ما قد يؤدي لتدهور الأوضاع في المنطقة.

وشددت المصادر الأمنية، بحسب قناة ”مكان“ العبرية، أن السياسة الأمنية في إسرائيل يجب أن تكون سياسة احتواء وتفادي سقوط ضحايا بين الإسرائيليين جراء التصعيد المحتمل في الأراضي المحتلة.

وقالت المصادر الأمنية إن قوات الاحتلال الإسرائيلي قلقة من ظاهرة وصفتها بـ ”تقليد الاعتداءات“ في الأراضي الفلسطينية، في إشارة إلى العمليات التي ينفذها شبان فلسطينيون كالطعن والدهس وتستهدف جنودًا إسرائيليين في القدس المحتلة والضفة الغربية.

وشهدت الأيام الأخيرة عددًا من العمليات التي نفذها شبان فلسطينيون ضد جنود إسرائيليين كان أبرزها عملية دهس أسفرت عن إصابة 14 جنديًا إسرائيليًا، وإطلاق نار قرب المسجد الأقصى أدى لإصابة ضابط إسرائيلي واستشهاد المنفذ.

وكان الناطق باسم حركة حماس، حسام بدران، قد قال ”إن ما يجري في الضفة الغربية من تصاعد أعمال المقاومة هو تعبير عن رفض الشعب الفلسطيني لصفقة القرن“.

وأضاف في تصريح له أن ”الانتفاضة الشعبية في الضفة الغربية هي المسار الصحيح للرد على صفقة القرن“، مشددًا على أن ”تفعيل المقاومة والانتفاضة هو الرد الذي يمكن الاعتماد عليه لصد العدوان الصهيوني المستمر على شعبنا“.

وقال المحلل السياسي عدنان أبوعامر في مقال له إن ”الجانبان، المقاومة والاحتلال، ليسا معنيين بأي تدهور أمني واسع النطاق على حدود غزة، قد يؤدي في النهاية إلى أيام قتال دامية، وهي فرضية لم يتم حذفها نهائيًا من جدول الأعمال الغزاوي، لكن اليوم تسعى المقاومة، كما يبدو، لممارسة المزيد من الضغوط على إسرائيل، من خلال البالونات الحارقة على مستوطنات غلاف غزة؛ لتعكير صفو حياة المستوطنين“.

وأضاف: ”هذه التطورات المتلاحقة تدفع قيادة الجيش الإسرائيلي، لاسيما في المنطقة الجنوبية، إلى إجراء نقاشات يومية لتقدير الموقف، وجولات تشاورية مع الضباط الميدانيين؛ لمتابعة عمل الوحدات المختلفة على طول الحدود مع غزة، وفق أقصى درجات الجاهزية، من خلال تنظيم عمليات منسقة؛ لمواجهة الحساسية الغزية المتصاعدة في هذه المرحلة“.

وتابع: ”كل ما تقدم يؤكد أن هذا التوتر على حدود غزة سيرافق الفلسطينيين والإسرائيليين في الفترة المقبلة، وصولًا إلى الثاني من مارس يوم الانتخابات الإسرائيلية، بعدها سيكون لكل حادث حديث“.