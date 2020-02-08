اعتقال 5 أشخاص بتهمة تأييد ”صلاحية مرشحين للبرلمان“ مقابل رشوة في إيران

أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين إسماعيلي، السبت، عن اعتقال 5 أشخاص زعموا أن لديهم نفوذا داخل مجلس صيانة الدستور بهدف تأييد صلاحية بعض المرشحين مقابل تلقي أموال من المرشحين للانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في 19 من فبراير/شباط الجاري.

وقال إسماعيلي لإذاعة طهران إنه ”وفقا للمحتجزين، ليس لديهم أي علاقة بمجلس صيانة الدستور والسلطة القضائية وسيحالون قريبا إلى النيابة للتحقيق معهم“، مضيفا أن ”اعتقال هؤلاء الأشخاص الخمسة كان بتهمة احتيال وتلقي رشوة“.

وأشار إسماعيلي إلى أنه ”يجري التدقيق بشأن الرفض الكبير لعدد من المرشحين للانتخابات البرلمانية، الذين قدموا وثائق ومستندات إلى مجلس صيانة الدستور، وسيصدر رأي نهائي في الأيام المقبلة“.

وأثار إقصاء مرشحين بينهم نحو 90 نائبا في البرلمان الحالي، الجدل على نطاق واسع بين مختلف الفصائل الحكومية في إيران. ولجأ المسؤولون إلى النزاع الكلامي. وسيتنافس المرشحون على 290 مقعدا، فيما يتوقع مراقبون أن تكون الانتخابات محسومة سلفا للتيار المتشدد.