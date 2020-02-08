الرئاسة الإيرانية: لم نغلق باب التفاوض مع أمريكا

قال مدير مكتب الرئيس الإيراني محمود واعظي، إن بلاده لم تغلق باب المفاوضات ومستعدة لحل المشاكل العالقة عبر الحوار، مؤكدا في الوقت ذاته أن ”إيران لا تثق بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب”.

ونقلت وكالة أنباء ”جوان“ التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني عن واعظي قوله اليوم السبت: ”إلى جانب مقاومتنا للأعداء وتحمل الضغوط الاقتصادية الأمريكية الهائلة، فإن باب المفاوضات بالنسبة لنا لم يغلق بعد ونحن مستعدون لحل المشاكل العالقة عبر الحوار وواثقون من قدرتنا على اجتياز كل هذه الصعاب“.

وأضاف بشأن إمكانية التفاوض مع الولايات المتحدة: ”لأننا لا نثق بهذا الشخص (دونالد ترامب)، علينا أن نتخلص من العقوبات أولاً ويمكن أن نتفاوض في إطار مجموعة 5+1“.

وأوضح واعظي في كلمة له خلال زيارته إلى محافظة جرجان شمال إيران: ”في عالم اليوم، لا توجد دولة تحل جميع القضايا وتحتاج إلى العمل مع جميع البلدان“، مبينا ”مع المقاومة ضد العداء الأمريكي والضغوط الاقتصادية، لم نغلق الباب أمام المفاوضات ونحن مستعدون لحل القضية بطريقة عادلة ومنصفة وليس لدينا أدنى شك في أننا سنمر بهذه المرحلة الصعبة“.

وقال ”الوضع اليوم في إيران أفضل بكثير من العام الماضي، على الرغم من فرض عقوبات شاملة، مما يدل على أن الطريق الذي اختاره النظام والتوجه نحو الاكتفاء الذاتي وزيادة الإنتاج إلى جانب المقاومة الوطنية هي الخيار الصحيح“.

وكان مدير مكتب الرئاسة الإيرانية محمود واعظي، قال أمس الجمعة إن الولايات المتحدة تطلب من بلاده الدخول في مفاوضات دون شروط مسبقة، مضيفا أن ”إيران ترفض ذلك“.

وفي التاسع من كانون الثاني/ يناير الماضي، وعقب أيام قليلة على اغتيال الجنرال قاسم سليماني بغارة أمريكية في العاصمة العراقية بغداد، أعلنت الولايات المتحدة استعدادها للدخول في مفاوضات جادة مع إيران دون شروط مسبقة.

وأكدت الولايات المتحدة رغبتها في التفاوض مع طهران قائلة ”إننا لا نزال ملتزمين بحل دبلوماسي“، مضيفة ”إننا على استعداد للمشاركة دون شروط مسبقة في مفاوضات جادة مع إيران، بهدف منع المزيد من تعريض السلام والأمن الدوليين للخطر أو التصعيد من قبل النظام الإيراني“.