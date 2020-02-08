قيمتها 990 مليون دولار.. صفقة صواريخ أمريكية مضادة للسفن لأستراليا

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صادقت وزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة، على بيع 200 صاروخ مضاد للسفن لأستراليا بقيمة إجمالية بلغت 990 مليون دولار أمريكي. جاء ذلك بحسب بيان صادر عن وكالة التعاون الأمني ​​الدفاعي في وزارة الدفاع الأمريكية(البنتاغون). وأوضح البيان أن ”وزارة الخارجية وافقت على بيع 200 صاروخ طويل المدى مضاد للسفن من طراز (إيه جي إم-158سي)، ومعدات ذات صلة…