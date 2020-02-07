إيران: مستعدون لتسليم الصندوق الأسود في حال فشلنا بفك رموزه

أبدى السفير الإيراني في العاصمة كييف، منوجهر مرادي، استعداد بلاده لتسليم الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية التي أسقطها الحرس الثوري بصاروخين قرب العاصمة طهران في، الثامن من يناير الماضي، والتي راح ضحيتها 176 راكبًا و9 من طاقمها.

وقال السفير مرادي خلال حديث للقناة الإخبارية الإيرانية ”شبكه خبر“ ضمن برنامج عن إسقاط الطائرة ومسار التحقيقات بشأنها:“إن إيران يمكنها تسليم الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية إلى أوكرانيا أو دولة أخرى في حال فشلت طهران بفك رموزها“.

وطلب مرادي من الدول الأخرى انتظار نتائج التحقيقات الشاملة التي تجريها السلطات الإيرانية، مشيرًا إلى أن ”التحقيق يجري بقيادة إيران كون سقوط الطائرة وقع على أراضيها، وسيتم تنفيذه وفقًا للقانون الدولي“.

وكانت الحكومة الكندية، ناشدت الأمم المتحدة ممارسة الضغط على إيران لتفريغ محتويات الصندوق الأسود لطائرة الركاب الأوكرانية، حيث إن عددًا من ركاب الطائرة كانوا من حملة الجنسية الكندية وقتلوا في الحادثة.

والسبت الماضي، أعلن وزير النقل الإيراني محمد إسلامي، بدء السلطات في بلاده بقراءة الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية.

وقال إسلامي للصحفيين:“بدأنا بفتح وقراءة الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية من طراز بوينغ 737 بمشاركة خبراء أوكرانيين“، دون تقديم المزيد من المعلومات.