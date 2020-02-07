محامٍ إيراني: قاضٍ ”متشدد“ يحاكم معتقلين فرنسيين اثنين

أعلن المحامي الإيراني سعيد دهقان، الجمعة، أن ملف محاكمة ”فريبا عادل خواه“، و“رولان مارشال“، الباحثين الفرنسيين المسجونين في إيران، تمت إحالته إلى القاضي المتشدد أبو القاسم صلواتي، رئيس الفرع الخامس عشر للمحكمة الثورية في طهران.

وقال دهقان وهو محامي الباحثة الفرنسية من أصول إيرانية ”فريبا عادل خواه“، إن ”قضية موكلتي والباحث الفرنسي رولان مارشال، تمت إحالتها إلى القاضي المتشدد أبو القاسم صلواتي رئيس الفرع الخامس عشر للمحكمة الثورية بطهران“.

وأضاف ”بالنظر إلى الحظر المفروض على محاكمة عادل خواه في تهمتين بالتجسس وإزعاج الرأي العام، ستحقق المحكمة في تهم جديدة منها ممارسة الدعاية ضد النظام والمجتمع والتواطؤ ضد الأمن القومي“، مبينا أن ”التهم الموجهة ضد الباحث مارشال هي التجمع والتواطؤ ضد الأمن القومي“.

وفاريبا عادل خواه ورولان مارشال عضوان في مؤسسة للأبحاث الأكاديمية، وينصب تركيز الدراستين التي يقومان بها على ثقافة وتقاليد شعوب الشرق الأوسط.

وكانت إيران قد اعتقلت، في يونيو/حزيران الماضي، الباحثة فاريبا عادل خاه، وزميلها رولان مارشال، فيما تواصل باريس منذ ذلك الحين المطالبة بالإفراج عنهما، فيما كان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قد اعتبرَ، في وقت سابق، أن سجن هذين الباحثين ”غير مقبول“.

يذكر أن الباحثة فاريبا عادل خاه، هي مواطنة فرنسية من أصول إيرانية، تهتم بالبحث في شؤون المرأة الإيرانية، ولها عدة كتب في هذا المجال، وقد تم اعتقالها أثناء زيارة عائلية في طهران، بتهمة الدعاية ضد النظام.