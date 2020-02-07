مفاجأة في محاكمة شقيق مفجر مانشستر الليبي هاشم العبيدي

كشف الإدعاء العام في محاكمة شقيق مفجر مانشستر الليبي هاشم العبيدي، أنه استخدم ايميل بعنوان: ”جئنا بالذبح“ باللغة العربية لشراء مواد كيماوية استخدمت في الهجوم الذي نفذه شقيقه سلمان على حفل أريانا غراندي الغنائي في أيار/ مايو 2017، مما ادى إلى مقتل 22 شخصاً.

ويحاكي إيميل العبيدي (bedab7jeana@gmail.com ) شعار تنظيم داعش الارهابي “ جئناكم بالذبح“، وعثر عليه في قصاصات ورقية بخط اليد ملقاة في صندوق القمامة في منزل الشقيقيين سلمان وهاشم .

ويقول الادعاء أن هاشم العبيدي ”مذنب“ تمامًا مثل شقيقه الأكبر سلمان، لإنه ساعده في تخزين المواد الكيميائية والمواد اللازمة لصنع القنبلة، ومتهم بالتخطيط للقتل الجماعي مع أخيه، لكنه ينفي الاتهامات.

وقال ممثلو الادعاء ان عنوان البريد الالكتروني أنشئ قبل شهرين من الهجوم، وجرى تسجيل البريد الإلكتروني أثناء وجوده على شبكة wifi العامة في منطقة هولم ماركت في مانشستر في 20 أذار/ مارس.

وبين المدعي العام دونكان بيني أمام محكمة اولد بيلي التي تشهد محاكمة هاشم العبيدي، أن كاميرا التقطت لوحة أرقام سيارة تويوتا أيغو في مكان الحادث، كان هاشم اشتراها في وقت سابق.

وقال إن عنوان البريد الإلكتروني “ جئنا بالذبح“ تم استخدامه لشراء 30 لترا من بيروكسيد الهيدروجين – أحد المكونات الثلاثة للمتفجرات محلية الصنع من موقع على أمازون في 3 نيسان/أبريل 2017.

وكان هاشم عابدي قد طلب في السابق من الأصدقاء والمعارف المساعدة في شراء المواد الكيميائية، حسب المحكمة.

وقال ممثلو الادعاء في الشهر الماضي إن الشرطة أوقفت صديق هاشم محمد يونس سليمان في مطار مانشستر، وقاموا بتنزيل البيانات من هاتفه، ليتبين انه استخدمه في شراء 10 لترات من حامض الكبريتيك من موقع Abedis.

وأُبلغ الإدعاء هيئة المحلفين أن شراء مواد كيميائية بهذه الكميات قد يثير ”أسئلة محرجة“ ، لذا قام الأخوان بتنظيم عملية تسليم إلى منزل غير مأهول في روشولمي بجنوب مانشستر، يعود لرجل ذو خلفية ليبية كان غائباً عن منزله، وزعم الشقيقان لمواطن ليبي كان يرعى العقار أنهما كانا زائرين له، فاعطاهما المفتاح.

كما بين أن الأخوين زاروا متجر B&Q في ستوكبورت في أذار/ مارس واستخدموا بطاقة والدتهم لشراء أدوات صنع القنابل المفترضة بما في ذلك المطرقة، والمنشار، والقواطع المعدنية، وكماشة.

وسلمت حكومة الوفاق هاشم العبيدي الذي كان محتجزاً في سجن معتيقية إلى السلطات البريطانية في منتصف تموز/ يوليو الماضي.

وتبث محاكمة العبيدي التي قد تستمر 8 أسابيع على الهواء مباشرة في محاكم مانشستر وليدز ونيوكاسل وغلاسكو البريطانية، حتى تتمكن عائلات القتلى والمصابين من متابعة الإجراءات.