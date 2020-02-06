بعد تصريحات روحاني.. رئيس القضاء الإيراني: من يشكك بمسار الانتخابات يقف في صف ”الأعداء“

هاجم رئيس القضاء الإيراني رجل الدين المتشدد إبراهيم رئيسي، الخميس، رئيس الجمهورية حسن روحاني من دون تسميته، معتبراً أن ”من يشكك“ في مسار العملية الانتخابية البرلمانية المقرر إجراؤها في 21 فبراير/شباط الجاري ”يقف في صف أعداء إيران“.

وجاءت تصريحات رئيسي في خطاب ألقاه بمدينة بوشهر جنوب إيران؛ تعليقا على تصريحات للرئيس الإيراني مؤخرا، اتهم فيها مجلس صيانة الدستور بإقصاء عدد كبير من مرشحي التيار الإصلاحي والمعتدلين من المشاركة في الانتخابات القادمة.

وقال رئيسي بحسب ما نقلت عنه وسائل إعلام رسمية إيرانية: إن ”كل من يشكك في مسار العملية الانتخابية أو يعمل على تقويض العملية الانتخابية بكل الطرق والأغراض فهو يقف في صف الأعداء“.

وتأتي تصريحات رئيسي بعد يوم واحد من رفض المرشد علي خامنئي لمواقف الإصلاحيين الذين شككوا بنزاهة عملية تدقيق أهلية المرشحين من قبل مجلس صيانة الدستور الذي يشرف عليه رجل الدين المتشدد أحمد جنتي، والذي استبعد عددا كبيرا من المرشحين الإصلاحيين.

وأثار إقصاء المرشحين، بينهم نحو 90 نائبا في البرلمان الحالي، الجدل على نطاق واسع بين مختلف الفصائل الحكومية في إيران، ولجأ المسؤولون إلى النزاع الكلامي.

وقال خامنئي، الأربعاء، في خطاب له أمام حشد من الإيرانيين: ”عليكم ألا تتحدثوا بطريقة يستغلها العدو لإحباط معنويات الشعب“، معتبرا الانتخابات الإيرانية ”من أكثر الانتخابات نزاهة على صعيد العالم“.

وأضاف: ”مهاجمة مجلس صيانة الدستور من أكثر التصرفات خطأ، فللمجلس شأن ومكانة في الدستور وهو يضم مجموعة معتمدة، فكيف يمكن للمرء أن يتهمه بكل سهولة؟“.