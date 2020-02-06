الادعاء العام يطلب السجن مدى الحياة لرجل أعمال تركي

المصدر: ا ف ب

يعتزم مدعون عامون أتراك طلب عقوبة السجن مدى الحياة لرجل الأعمال عثمان كافالا، المتهم بتنظيم احتجاجات عام 2013 مناهضة للحكومة، وفق وثيقة قدمها رئيس مكتب الادعاء العام في إسطنبول إلى المحكمة.

وكافالا واحد من 16 متهما في هذه القضية، وهو مسجون احتياطيا منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2017 ويعتبره أنصاره رمزا لحملات القمع ضد المجتمع المدني.

ويسعى الادعاء العام بعد توصله إلى قناعة في هذه القضية طلب عقوبة السجن مدى الحياة المشددة لكافالا واثنين آخرين من المشتبه بهم، بحسب الوثيقة.

وفي كانون الأول/ديسمبر، قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ بأن حقوق كافالا قد انتهكت بعد إبقائه لأكثر من عامين قيد الاحتجاز، وانتقدت التهم الموجهة إليه.

لكن محكمة سيليفري في ضواحي إسطنبول أبقته محتجزا رغم حكم المحكمة الأوروبية، وستعقد جلسة الاستماع التالية في 18 شباط/فبراير.

واتهم الرئيس رجب طيب أردوغان كافالا بارتباطه بالملياردير الأمريكي جورج سوروس الذي بات هدفا لانتقادات العديد من القادة المستبدين في العالم بسبب جهوده الرامية إلى تعزيز الديمقراطية.

والأحكام المشددة، التي حلت محل عقوبة الإعدام في تركيا، تتضمن ظروف سجن أشد مقارنة بغيرها من الأحكام.