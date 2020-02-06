المحكمة العليا في إيران تؤيد إعدام 7 من السنة (صورة)

أيدت المحكمة العليا في إيران، الخميس، حكما بإعدام سبعة أشخاص من أبناء الطائفة السنية في البلاد، الذين يقبعون في سجن ”رجائي شهر“ بمدينة كرج غربي محافظة طهران.

وذكرت منظمة مراقبة حقوق الإنسان في إيران في حسابها الرسمي على ”تويتر“، مساء اليوم الخميس، أن ”المحكمة العليا في إيران أيدت حكم الإعدام الصادر ضد سبعة سجناء من أبناء السنة بعد قرابة 10 سنوات من النزاع القضائي“، ولم تورد المنظمة التهم الموجهة للأشخاص.

وتعاني الأقليات العرقية في إيران من الاضطهاد والتهميش، بحسب تقارير لمنظمات دولية حقوقية، ويشكل أبناء السنة نحو 10 % من عدد سكان إيران البالغ 83 مليون نسمة.

حکم اعدام هفت زندانی سنی مذهب محبوس در زندان رجایی شهر کرج پس از حدود ۱۰ سال کشمکش قضائی در دیوان عالی کشور تایید شد#HumanRights #Iran pic.twitter.com/5y087itMy3 — مانيتورينگ حقوق بشر ایران (@Iran_HRM) February 6, 2020

وأعدمت الحكومة الإيرانية 36 شخصًا على الأقل، بينهم أربع نساء ومواطنون أفغان، في يناير/ كانون الثاني لعام 2020، وجرى إعدام الرجال بتهمة تهريب المخدرات والقتل العمد.

وفي السنوات الأخيرة، أصبحت إيران واحدة من الدول الرائدة في تنفيذ عقوبة الإعدام ضد مواطنيها، ووفقًا لمنظمة العفو الدولية، من بين 993 شخصًا أُعدموا في جميع أنحاء العالم في عام 2017، كان 507 منهم في إيران.