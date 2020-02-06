استقالة رئيس وزراء مقاطعة ألمانية إثر عاصفة سياسية تلت فوزه

المصدر: ا ف ب

استقال رئيس وزراء مقاطعة ثورينغيا المنتخب، توماس كيميريتش، اليوم الخميس، ودعا إلى انتخابات جديدة في المقاطعة الواقعة شرق ألمانيا، غداة فوزه بهذا المنصب بفضل أصوات نواب من اليمين المتطرف، ما اثار زلزالًا سياسيًا.

وقال كيميريتش الليبرالي المنتمي إلى الديمقراطيين الأحرار للصحفيين:“قررنا التقدم بطلب لحل برلمان المقاطعة“.

وأثار انتخاب ”كيميريتش“ غضبًا في ألمانيا، حيث اعتبرت المستشارة أنجيلا ميركل، اليوم الخميس، أن حصوله على دعم من نواب من حزب ”البديل لألمانيا“ اليميني المتطرف، للفوز بمنصب رئيس حكومة المقاطعة، هو ”أمر لا يغتفر“.

وقالت خلال مؤتمر صحفي في جنوب أفريقيا:“ما حدث في ثورينغيا لا يغتفر، ولذلك يجب إلغاء النتائج.. إنه يوم سيئ للديمقراطية“.

وانتخب كيميريتش، الأربعاء في خطوة مفاجئة بفضل تحالف أصوات نواب حزب ميركل وحزب البديل لألمانيا اليميني المتطرف.

وقال،اليوم الخميس:“نريد انتخابات جديدة لإزالة وصمة دعم حزب البديل لألمانيا لمنصب رئاسة حكومة المقاطعة.. استقالته أمر حتمي“.

وهذه هي المرة الأولى في تاريخ ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية التي ينتخب فيها رئيس حكومة محلية بفضل أصوات اليمين المتطرف، وأول مرة أيضا يصوت فيها اليمين المعتدل والمتشدد معًا في هذا النوع من الانتخابات.

وجاء ذلك بعد أن تعهدت الأحزاب الألمانية الرئيسة بعدم العمل مع حزب ”البديل لألمانيا“ المناهض للإسلام والهجرة.

وفي برلين، توالت ردود الفعل على نتائج الانتخابات، إذ أعرب حزب التحالف الاجتماعي الديمقراطي (يسار وسط) والشريك في ائتلاف ميركل، عن غضبه، ودعا حزب الاتحاد المسيحي- الديمقراطي بزعامة ميركل، إلى النأي بنفسه عن حزب ”البديل لألمانيا“ إذا أراد استمرار الائتلاف.

وأوضحت ميركل أن نواب حزبها المحليين غير مسموح لهم بمساعدة كيميريتش بتشكيل حكومة أقلية في الولاية الصغيرة الواقعة شرق البلاد.

وقالت:“يجب ألا يشارك الاتحاد المسيحي الديمقراطي في حكومة يقودها رئيس الوزراء هذا“، مضيفة أن“تصرفات حلفائها المحليين في ثورينغيا، كسرت كل قيم ومبادئ الاتحاد المسيحي الديمقراطي“.

وتابعت:“يجب علينا الآن القيام بكل ما يمكن، لتوضيح أن هذا لا يمكن أن يتوافق مع ما يفعله الاتحاد المسيحي الديمقراطي، وهذا ما سنعمل عليه خلال الأيام المقبلة“.