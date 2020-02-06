عمران خان: بذلنا أقصى جهدنا لخفض التوتر بين إيران والسعودية

قال رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، اليوم الخميس، إن بلاده سعت جاهدة لخفض التوتر بين إيران والسعودية.

ونقلت وكالة أنباء ”فارس“ الإيرانية، عن خان قوله خلال كلمته في لقاء عقده بمدينة ميربور الباكستانية: ”نحن دولة تعمل على المشاركة في حل القضايا الدولية، فقد بذلنا قصارى جهدنا لخفض التوتر بين إيران والسعودية“.

وكانت تقارير محلية تحدثت خلال زيارة عمران خان الأخيرة إلى طهران، في أبريل/ نيسان من العام الماضي، عن أنه ربما يحمل رسالة من السعودية إلى إيران؛ في إشارة إلى إمكانية لعب إسلام أباد دور وسيط بين الرياض وطهران.

كما أعلن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، في حديث مع شبكة ”تي ار تي“ التركية، نقلته وسائل إعلام إيرانية، السبت، استعداد بلاده للحوار مع السعودية، فيما رحب بإمكانية توسط رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان بين البلدين.

ويأتي طرح وساطة باكستان بين إيران والسعودية عقب زيارة عمران خان إلى الولايات المتحدة الأخيرة، حيث كشف مسؤولون في الحكومة الباكستانية، أن زيارة عمران خان إلى طهران، كانت بناء على طلب الولايات المتحدة وساطته بين السعودية وإيران.

وكان خان قد أعلن، في وقت سابق، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب منه المساعدة في نزع فتيل التوتر مع إيران، بعدما حمّلت واشنطن طهران مسؤولية الهجوم على منشأة ”أرامكو“ السعودية، في سبتمبر/ أيلول من العام الماضي.