قبرص تشتري صواريخ مضادة للطائرات والسفن في ظل التوتر مع تركيا

المصدر: أ ف ب

وقعت قبرص مؤخرا، في ظل التوتر مع تركيا على خلفية استغلال احتياطيات المحروقات في شرق المتوسط، عقدين مع شركة أوروبية لشراء صواريخ مضادة للطائرات والسفن، وفق مصدر مقرب من الملف.

وأبرم الجيش القبرصي، في كانون الأول/ديسمبر، عقدا مع مصنّع الصواريخ الأوروبي ”إم بي دي إيه“ بقيمة 150 مليون يورو، وشملت الصفقة توفير صواريخ أرض-جو قصيرة المدى من نوع ميسترال، وفق مصدر أكد معلومات نشرتها جريدة ”لا تريبون“ الفرنسية.

ووقّع المصنّع عقدا آخر بقيمة 90 مليون يورو مع البحرية القبرصية لتوفير صواريخ مضادة للسفن من نوع اكزوست، تعمل على بطارية ساحلية.

وأرسلت تركيا، في الأشهر الأخيرة، سفن تنقيب للمنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص، رغم تحذيرات واشنطن والاتحاد الأوروبي الذي تنتمي له الجزيرة.

ونشرت أنقرة، في كانون الأول/ديسمبر، طائرة عسكرية مسيّرة شمال قبرص، وتقول وسائل إعلام تركية إن أنقرة تنوي إنشاء قاعدة بحرية هناك.

وتأمل تركيا في الاستناد على اتفاق أبرمته، نهاية تشرين الثاني/نوفمبر، مع حكومة الوفاق الوطني الليبية؛ لإنهاء عزلتها في شرق المتوسط وإثبات حقها في استغلال المحروقات بالمنطقة.

وفي مقابل ادعاءات أنقرة، وقعت قبرص واليونان وإسرائيل، مطلع كانون الثاني/يناير، اتفاقا لإنشاء خط أنابيب لنقل الغاز المستخرج من شرق المتوسط باتجاه اليونان، مرورا بقبرص.