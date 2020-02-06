إيران تنشر للمرة الأولى حطام طائرة مسيرة أمريكية أسقطها الحرس الثوري

نشرت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الخميس، مقطع فيديو قالت إنه لحطام طائرة مسيرة أمريكية سقطت قرب الحدود الإيرانية في حزيران/يونيو من العام الماضي.

وكشف تقرير مصور للتليفزيون الإيراني نشرته وكالة أنباء ”تسنيم“ المقربة من الحرس الثوري على ”تويتر“، ”أن هذه هي المرة الأولى التي تنشر فيها السلطات الإيرانية صور حطام الطائرة المسيرة الأمريكية والتي أسقطتها أنظمة الدفاع الجوي لقوات الحرس الثوري في يونيو الماضي“.

???? انتشار تصاویر برای نخستین بار نمایش لاشه #پهپاد پیشرفته آمریکا که از آب‌های جنوب کشور خارج شده است این پهپاد خرداد امسال پس از ورود به آب‌های ایران ساقط شد pic.twitter.com/FQHmoTaSQ1 — خبرگزاری تسنیم ???????? (@Tasnimnews_Fa) February 6, 2020

وأضاف التقرير أن ”الطائرة المسيرة من نوع حديث، تبلغ قيمتها ما يقرب من 20 مليون دولار، لما تحتويه من قطع وأجهزة متطورة في مجال الرصد والتجسس“.

وتضاربت روايات بين إيران والولايات المتحدة حول سقوط طائرة مسيرة أمريكية فوق الأجواء الإيرانية، إلى أن أكد مسؤول عسكري أمريكي أن طائرة عسكرية مسيرة أسقطت في المجال الجوي الدولي فوق مضيق هرمز بصاروخ سطح / جو إيراني.

بعدها أعلن الحرس الثوري مسؤوليته عن إسقاط الطائرة في محافظة هرزمكان جنوب إيران.