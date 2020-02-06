صحف عالمية: رقابة صينية على أخبار ”كورونا“ .. ومخاوف من اشتباك أمريكي روسي في سوريا

تناولت الصحف العالمية الصادرة اليوم الخميس موضوعات عدة، أبرزها محاولات الصين قمع الأخبار السلبية المتعلقة بانتشار فيروس كورونا، والمخاوف من حدوث اشتباك عسكري بين روسيا والولايات المتحدة في سوريا.

وركزت صحيفة ”نيويورك تايمز“ الأمريكية على إجراءات السلطات الصينية للرقابة على الأنباء الخاصة بتفشي فيروس كورونا.

في الأيام الأولى لانتشار فيروس كورونا الجديد، كان التعامل مع المشكلة دون رقابة إلى حد كبير عبر الإنترنت، وكانت وسائل الإعلام تنشر أنباء التفشي بكثافة.

ومع ذلك يبدو أن تلك الأيام قد انتهت الآن، فمع إصابة الآلاف من الأشخاص كل يوم، شنت الحكومة الصينية حملة قمع على وسائل الإعلام وعلى الإنترنت، ما يشير إلى محاولة الحكومة السيطرة على المعلومات المتعلقة بالأزمة التي أصبحت تحديا كبيرة للقادة في بكين.

وشرح كينج واو، وهو أستاذ مشارك في مركز دراسات الصحافة والإعلام بجامعة هونغ كونغ ”في الأيام الأولى للأزمة، كان الغضب موجها نحو السلطات المحلية، ولكن الآن، بدأ يتحول تجاه القيادة على مستوى أعلى، ولذلك غيرت الحكومة الصينية استراتيجيتها للحد من انتشار المعلومات السلبية.

وكشف 3 مصادر في المؤسسات الإخبارية الصينية، تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم، أن وسائل الإعلام التي تديرها الدولة طُلب منها مؤخرا التركيز على القصص الإيجابية عن جهود الإغاثة من الفيروسات.

وأزالت منصات الإنترنت العديد من المقالات التي تشير إلى أوجه قصور في استجابة الحكومة الصينية أو كانت سلبية بطريقة أخرى عن تفشي المرض.

سفينة ملوثة

بدورها، سلطت صحيفة “ واشنطن بوست“ الأمريكية، الضوء على معاناة مجموعة من السياح على الساحل الياباني، بعد وصول الفيروس المميت إليها، حيث يكافح الركاب للحفاظ على روحهم المعنوية.

ويوم السبت الماضي، تم تأكيد إصابة رجل من هونغ كونغ بفيروس كورونا بعد أن قضى 5 أيام على متن سفينة سياحية، ونشر العدوى في جميع أنحائها، ما ترك الركاب عالقين في الحجر الصحي.

وقالت وزارة الصحة اليابانية أمس الأربعاء، عن السفينة التي رست في ميناء يوكوهاما، إن 9 ركاب آخرين وأحد أفراد طاقم السفينة قد ثبتت إصابتهم بالفيروس. وبحلول اليوم الخميس، ارتفع إجمالي الحالات المؤكدة في السفينة إلى 20 حالة بعد أن قال المسؤولون إن 10 أشخاص آخرين قد ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا، بينما كان 171 في انتظار نتائج الاختبار.

والآن يكافح الكثير من الركاب البالغ عددهم 2666 وأفراد الطاقم البالغ عددهم 1045 فردا على متن سفينة ”دايموند برينسس“ للحفاظ على معنوياتهم بعد فرض الحجر الصحي على السفينة الفاخرة، حيث يُمنع الركاب من مغادرة مقصوراتهم.

وقال وزير الصحة الياباني كاتسونوبو كاتو إن الركاب الـ 9 الذين ثبتت إصابتهم أمس الأربعاء، وهم أستراليان و3 من اليابان و3 من هونغ كونغ وواحد أمريكي، نُقلوا إلى المستشفيات، ولكن لا توجد حالة خطيرة.

صدام محتمل

من جهتها، نقلت صحيفة ”وول ستريت جورنال“ الأمريكية، عن مبعوث أمريكي كبير، تحذيرات من أن التوتر المتزايد بين القوات الأمريكية والمقاولين العسكريين الروس في سوريا قد يؤدي إلى تصادمات بين الدولتين العظميين.

وحذر المبعوث الأمريكي لدى سوريا أمس الأربعاء، من أن المقاولين الروس يشاركون في مواجهات متوترة مع القوات الأمريكية على الطرق السريعة في شمال شرق سوريا، في انتهاك للاتفاقيات بين واشنطن وموسكو للبقاء بعيدا عن بعضها البعض في الدولة التي مزقتها الحرب.

ووفق الصحيفة، فقد أظهرت الصور التي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي الشاحنات العسكرية الأمريكية وهي تعترض طريق المركبات المدنية التي يقول الصحفيون المحليون إنها تحمل مقاولين روسا على الطرق السريعة. ولم تتضمن المواجهات استخدام القوة، ولكنها تجازف بالتصعيد إلى صدام أكثر خطورة بين القوات الأمريكية والروسية.

من جانبه أكد المبعوث الأمريكي الخاص بشأن سوريا جيمس جيفري حدوث هذه المواجهات في شمال شرق سوريا بوتيرة متزايدة، والتي وقع بعضها في عمق المناطق التي تحرسها القوات الأمريكية والكردية، والتي لا يفترض أن تتضمن المقاولين الروس.

وتثير هذه الحوادث مخاوف في واشنطن بشأن خطر حدوث صدام بين القوتين الرئيستين في الوقت الذي تصعد فيه القوات السورية المدعومة من روسيا هجومها على آخر جيوب المتمردين المتبقية في محافظة إدلب، والتي يقطنها حوالي 3 ملايين شخص، بمن فيهم العديد من النازحين من مناطق أخرى في سوريا.

معركة جونسون و“بي بي سي“

وتحدثت صحيفة “ نيويورك تايمز“ الأمريكية عن تصعيد الخلاف بين رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وهيئة الإذاعة البريطانية ”بي بي سي“، والذي وصل إلى تهديد الحكومة البريطانية للتمويل العام للهيئة.

وعندما ألقى رئيس الوزراء بوريس جونسون خطابا حماسيا الأسبوع الماضي، بمناسبة ”بريكست“، لم يطلب من هيئة الإذاعة البريطانية تسجيله، وفضل استخدام طاقم تصوير داخلي، وبدورها رفضت الهيئة بث تصريحاته في الأمسية التاريخية.

ويبدو أن ذلك يشير إلى خلاف بين رئيس الوزراء وشبكة الإذاعة الرئيسة في بريطانيا، والذي تضمن مقاطعة وزراء جونسون للهيئة وتهديدات اقتصادية، مثل اقتراح وقف محاكمة الأشخاص لفشلهم في دفع رسوم الترخيص الإجباري الذي يمول عمليات هيئة الإذاعة البريطانية.

ويأتي ذلك في ظل خلفية من العداء الشديد بين جونسون ذي الخلفية الصحفية، والهيئات الصحفية البريطانية، بمن في ذلك من الصحفيين من الوسائل الإعلامية التي دعمت حملته للبريكست.