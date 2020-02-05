كندا ستضغط على إيران لإرسال الصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية إلى فرنسا

قال وزير الخارجية الكندي فرانسوا-فيليب شامبين للصحفيين إن كندا ستضغط على إيران، اليوم الأربعاء، لإرسال الصندوقين الأسودين الخاصين بطائرة الركاب الأوكرانية التي أسقطتها طهران الشهر الماضي إلى فرنسا على وجه السرعة ليتسنى تحليل بياناتهما.

وقالت هيئة الطيران المدني الإيرانية، أمس الثلاثاء، إنها ستواصل العمل مع الدول الأخرى التي تحقق في واقعة إسقاط الطائرة الشهر الماضي.

وأضاف شامبين أنه سيتحدث لنظيره الإيراني محمد جواد ظريف بخصوص صندوقي التسجيلات والتحقيق وتعويض عائلات 57 كنديًا من بين 176 شخصًا كانوا على متن الطائرة ولقوا حتفهم جميعًا.

وأردف:“سنطلب إرسال الصندوقين الأسودين إلى فرنسا والتي لديها كل المعدات والخبرة الفنية لتحليلهما، ولا نريد تأجيلات أخرى، لذلك نرغب في أن نرى الأمر يحدث على وجه السرعة“.

وقال شامبين إنه ووزير النقل الكندي مارك جارنيو اجتمعا مع رئيس المنظمة الدولية للطيران المدني، يوم الجمعة الماضي، للمطالبة بمساعدة المنظمة للتأكد من إرسال تسجيلات الرحلة وقمرة الطائرة إلى فرنسا.

وأضاف:“هذه رسالة سأكررها لجواد ظريف، نحن نحكم على إيران بأفعالها لا بأقوالها“.