بومبيو يزور أفريقيا للمرة الأولى

المصدر: ا ف ب

يتوجه وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إلى أفريقيا منتصف شباط/فبراير، في زيارته الأولى للقارة السوداء التي لم تبد إدارة دونالد ترامب، اهتمامًا كبيرًا بها حتى الآن.

وأعلنت الخارجية الأمريكية، في بيان الأربعاء، أن بومبيو سيتوجه في 14 شباط/فبراير، إلى ألمانيا لحضور مؤتمر ميونيخ للأمن، قبل أن يزور دكار في 15 و16 من الشهر نفسه، حيث يبحث مع الرئيس السنغالي ماكي سال تعزيز العلاقات بين البلدين على صعيدي الأمن والاقتصاد.

وينتقل في 17 الشهر إلى لواندا، حيث يلتقي رئيس أنغولا جواو لورنسو ”لتكرار دعم الولايات المتحدة لجهود أنغولا ضد الفساد وبهدف إرساء الديمقراطية“، وفق ما قالت المتحدثة باسم الدبلوماسية الأمريكية مورغن اورتيغوس.

وسيجتمع بومبيو أيضا برجال أعمال في هذا البلد النفطي.

و19 شباط/فبراير، سيزور الوزير أديس أبابا حيث يلتقي رئيس الوزراء الإثيوبي، أبيي أحمد، لتحقيق تقارب مع أريتريا المجاورة ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي.

ولم تظهر إدارة ترامب اهتمامًا بالقارة السوداء، حتى أن الرئيس الأمريكي تعرض لانتقادات حين أدلى بتصريحات مسيئة بحق هايتي ودول أفريقية أخرى.

وكان وزير الخارجية السابق في الإدارة الحالية ريكس تيلرسون، زار أفريقيا في شباط/فبراير 2018، قبل إقالته فور عودته إلى الولايات المتحدة.

ويتوجه بومبيو، أيضا إلى الرياض بين 19 و21 شباط/فبراير ليبحث مع المسؤولين السعوديين الملف الإيراني والنزاع في اليمن، فضلا عن حقوق الإنسان بحسب المتحدثة باسمه.

وسيتوقف قبل عودته إلى واشنطن في سلطنة عمان للقاء السلطان الجديد هيثم بن طارق.