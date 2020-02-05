عضو الكونغرس الجمهوري ميت رومني سيصوت ضد تبرئة ترامب

المصدر: أ ف ب

قال السيناتور الجمهوري عن ولاية يوتا، ميت رومني، إنه سيصوت في وقت لاحق الأربعاء لإدانة الرئيس دونالد ترامب في محاكمة عزله في مجلس الشيوخ.

وتابع مرشح الرئاسة لعام 2012 في كلمة أمام مجلس الشيوخ، أن ”الرئيس مذنب بإساءة استخدام مروعة للثقة العامة“.

وأضاف رومني أن ”إفساد انتخابات للبقاء في منصبه ربما يكون أكثر الانتهاكات المسيئة والمدمرة لقسم اليمين“.

ومن المرجح أن يكون رومني الصوت الجمهوري الوحيد الذي يدين ترامب، عندما ينظر مجلس الشيوخ في اتهامات مجلس النواب للرئيس بسوء استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونغرس.