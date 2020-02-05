البرلمان التركي يقر تمديد مهمة القوات البحرية في منطقة خليج عدن

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وافق البرلمان التركي على المذكرة الرئاسية التي تنص على تمديد مهمة قوات البحرية التركية في خليج عدن وبحر العرب ومحيطه والمياه الإقليمية للصومال وسواحله مدة عام إضافي. ووافقت الجمعية العامة للبرلمان، في جلستها يوم الأربعاء، على مذكرة التمديد الرئاسية، التي تنص على مد مهمة قوات البحرية التركية في المناطق المذكورة عاما إضافيا، اعتبارا من 10…