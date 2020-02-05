 120 جريحا جراء خروج الطائرة التركية عن المدرج في إسطنبول – إرم نيوز‬‎

120 جريحا جراء خروج الطائرة التركية عن المدرج في إسطنبول

120 جريحا جراء خروج الطائرة التركية عن المدرج في إسطنبول

المصدر: ا ف ب

أصيب 120 شخصًا على الأقل، الأربعاء، في حادث خروج طائرة عن المدرج في مطار صبيحة الدولي في إسطنبول ما أدى إلى انشطارها ثلاثة أجزاء واندلاع النار فيها، وفق حصيلة جديدة للسلطات.

وقال حاكم إسطنبول علي يرليكايا: ”تم حتى الآن نقل 120 جريحًا إلى المستشفيات“، موضحًا أن معظم الجرحى ”في حال جيدة باستثناء شخص أو اثنين“.

 

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
تاغ
تركيا
مختارات
تاريخ النشر
تاريخ التحديث