مجلس الشيوخ الأمريكي يتجه لتبرئة ترامب اليوم

يتجه مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الأربعاء، صوب تبرئة الرئيس دونالد ترامب من اتهامات بإساءة استخدام السلطة، وعرقلة عمل الكونغرس، بعد أربعة أشهر من بدء الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي في تحقيق مساءلة رسمي يتعلق بتعاملات الرئيس مع أوكرانيا.

ويواجه ترامب، وهو جمهوري وثالث رئيس أمريكي يخضع لمساءلة في مجلس النواب ومحاكمة في مجلس الشيوخ، تصويتًا في الرابعة مساء، يحدد إن كان يستطيع استكمال فترته الرئاسية أم يتعين عليه تسليم السلطة على الفور لنائبه مايك بنس.

وعلى الرغم من أن التصويت سيكون تاريخيًا، فإنه لا يوجد شكوك بشأن نتيجته؛ نظرا لعدم إعلان أي من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين البالغ عددهم 53 عضوًا، أنه سيصوت لصالح إدانة الرئيس.

ويتطلب الأمر موافقة 67 عضوا من أعضاء مجلس الشيوخ الـ100 لعزل الرئيس من منصبه، وهو أمر غير مسبوق في المجلس.

وفي حال تبرئة ترامب فسوف ينقل الجمهوريون والديمقراطيون قضية كل منهما إلى الناخبين، حيث يسعى ترامب للفوز بفترة رئاسة ثانية في الانتخابات التي تجرى في الثالث من تشرين الثاني نوفمبر.

وركزت محاكمة ترامب في مجلس الشيوخ، التي استمرت 21 يومًا، على ما إن كان الرئيس منع مساعدة أمريكية لأوكرانيا في الصيف الماضي للضغط على كييف من أجل بدء تحقيق يتعلق بجو بايدن نائب الرئيس السابق وأحد مرشحي الحزب الديمقراطي لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية هذا العام.

وكشف استطلاع لرويترز إبسوس أجري في 27 و28 كانون الثاني يناير أن 39% من البالغين الأمريكيين يوافقون على أداء ترامب في منصبه مقابل رفض 55%.

ويقل هذا بقليل عن نسبة التأييد عندما بدأ مجلس النواب تحقيق المساءلة في أيلول سبتمبر، وكانت 43% مقابل رفض 53%.