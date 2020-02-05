في تحد لصفقة القرن.. أوروبا تمنح ”السلطة“ 6 ملايين يورو لتطوير المنطقة (ج) بالضفة الغربية

قدم الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء 6 ملايين يورو، للسلطة الفلسطينية، لتنفيذ 16 مشروعا للبنية التحتية الاجتماعية والخدماتية في المنطقة (ج)، بالرغم من سعي إسرائيل لضمها وإخضاعها لسيادتها، في إطار ما تسمى ”صفقة القرن”.

وأوضح الاتحاد الأوروبي في بيان نشرته وكالة ”وفا“ الفلسطينية، اليوم، أن هذه المساهمة جاءت من خلال برنامج تنمية المنطقة (ج) التابع للاتحاد الأوروبي في الضفة الغربية، عبر لجنة توجيهية خلال لقاء عقد اليوم في مقر صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية، لاستعراض وإقرار التجمعات السكانية المختارة، ومشاريع البنية التحتية الاجتماعية العامة ذات الصلة.

ومن المتوقع أن تمول الرُزمة الخامسة من المشاريع 16 مشروع بُنية تحتية اجتماعية في 15 تجمعا سكانيا في جميع أنحاء الضفة الغربية، تخدم أكثر من 24 ألف مستفيد.

وتشمل المشاريع المُمَوَّلة مدارس وطرق ومباني متعددة الأغراض وشبكات توزيع المياه وخزانات المياه وإصلاح شبكات الكهرباء. وبهذه المساهمة يصل مجموع قيمة البرنامج إلى 15.2 مليون يورو بتمويل من الاتحاد الأوروبي.

وعادة ما يقدم الاتحاد الأوروبي المساعدات الإنسانية إلى المجتمعات المحلية المحتاجة في المنطقة (ج) وفقا للضرورة، حيث يعمل مع السلطة الفلسطينية لتطوير المنطقة (ج) ودعم الوجود الفلسطيني هناك، ويشمل ذلك مشاريع لتعزيز التنمية الاقتصادية، وتحسين نوعية حياة التجمعات الفلسطينية في مجالات تنمية القطاع الخاص والبيئة والزراعة.

وتعتبر المنطقة (ج) جزءا مهما من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتنميتها الاجتماعية والاقتصادية المستدامة ضرورية من أجل دولة فلسطينية مستقبلية قابلة للحياة.

يذكر أن خطة السلام الأمريكية المسماة بـ ”صفقة القرن“، التي أعلن عنها الأسبوع الماضي، تنص على قيام إسرائيل بضم أراضي غور الأردن وفرض السيادة الإسرائيلية عليها، وتمهيدا لذلك، سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، عددا من السكان الفلسطينيين، إخطارات بهدم منازل قيد الإنشاء، ومزارع وحظائر أغنام في قرية فصايل بالأغوار الشمالية.