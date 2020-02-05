خامنئي: ”صفقة القرن ستموت قبل موت ترامب“

قال المرشد الإيراني آية الله علي خامنئي، اليوم الأربعاء، إن الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط، المعروفة بـ“صفقة القرن”، ستموت قبل وفاة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

جاء ذلك خلال كلمة لخامنئي أمام حشد من الإيرانيين بمناسبة أعياد انتصار الثورة الإيرانية.

ويوم الأربعاء الماضي، بعد إعلان الرئيس الأمريكي لصفقة القرن بيوم واحد، وصف خامنئي ”صفقة القرن“، بأنها ”سياسة شيطانية تنتهجها الولايات المتحدة تجاه فلسطين، ولن تتحقق أبدا“، بحسب تعبيره.

وكتب في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“: ”إنهم يدلون بتصريح كاذب عن يهودية القدس، التي يقولون إنها يجب أن تكون يهودية“.