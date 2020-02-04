 نتنياهو يحدد موعد ضم مستوطنات الضفة لـ“سيادة إسرائيل“ – إرم نيوز‬‎

نتنياهو يحدد موعد ضم مستوطنات الضفة لـ“سيادة إسرائيل“

نتنياهو يحدد موعد ضم مستوطنات الضفة لـ“سيادة إسرائيل“

المصدر: القدس المحتلة – إرم نيوز

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الثلاثاء، عن إرجاء تنفيذ ”إجراءات السيادة“ على مستوطنات الضفة الغربية، إلى حين انتهاء الانتخابات في مارس/آذار المقبل، بعد محاولات بذلها من أجل القيام بهذه الخطوة قبل الانتخابات لتحسين موقعه الانتخابي.

وقال نتنياهو إن ”إجراءات السيادة على المستوطنات في الضفة الغربية ستتم فقط بعد الانتخابات، ونحن في الليكود لن ندع لهذه الفرصة الهائلة أن تضيع من بين أيدينا“، حسبما ذكر موقع قناة i24 news الإسرائيلية.

وتابع خلال حشد انتخابي: ”أحتاج هذه المرة إلى جميع أعضاء الليكود، للتصويت وحمل الآخرين على التصويت، هذه المرة سيتم إخراج الجميع من المنزل، وعدم التخلي عن أي شخص“.

وبذل نتنياهو جهودًا من أجل فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، قبل الانتخابات الإسرائيلية في محاولة لاستمالة الإسرائيليين خلال الانتخابات المقررة الشهر المقبل.

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