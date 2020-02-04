نتنياهو: حصلنا على إذن لاستخدام طائراتنا المجال الجوي السوداني

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل حصلت على إذن من السودان لاستخدام المجال الجوي الخاص بها أمام الطائرات الإسرائيلية، بعد يوم من لقاء بهدف تطبيع العلاقات بين البلدين.

وقال نتنياهو: ”حصلنا على إذن بالتحليق في أجواء السودان، ولم يتبق سوى بعض الأمور الفنية والتقنية للبدء بذلك“، وفق ما ذكرت قناة ”ريشت كان“.

وجاءت تصريحات نتنياهو، بعد يوم من لقائه برئيس مجلس السيادة السوداني الانتقالي عبدالفتاح البرهان، واتفاقهما على سلسلة من الإجراءات والخطوات لتطبيع العلاقات بين البلدين.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد ذكرت أن تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسودان سيسهم في تقليل المسارات الجوية أمام الطائرات الإسرائيلية، خلال تحليقها لعدد من الدول التي ترتبط مع إسرائيل بعلاقات مميزة.