أردوغان يهدد بوتين في اتصال هاتفي

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لنظيره الروسي فلاديمير بوتين، خلال مكالمة هاتفية، اليوم الثلاثاء، إن الهجوم على جنود أتراك في سوريا يضر بمساعي السلام المشتركة في المنطقة.

وذكرت الرئاسة التركية أن أردوغان أبلغ بوتين كذلك أن ”تركيا ستستخدم حقها في الدفاع عن النفس في حال وقع هجوم مماثل“.

على خلاف ذلك، تحدث الكرملين عن اتفاق بين بوتين وأردوغان، إزاء ”اتخاذ إجراءات فورية لتحسين تنسيق تحركات البلدين في سوريا“.

وأشار الكرملين إلى أن الرئيسين سلطا الضوء، خلال المكالمة، على ضرورة الالتزام بالاتفاقات بين البلدين بشأن منطقة إدلب السورية والتي تضع تصورا لزيادة التعاون من أجل ”تحييد المتطرفين“.

وقصف الجيش التركي عشرات الأهداف للحكومة السورية، أمس الاثنين، بعد أن لقي 8 جنود أتراك حتفهم إثر قصف في إدلب شمال غرب سوريا نفذته قوات الحكومة السورية المدعومة من روسيا.

ويشكل الهجوم الذي وقع، الاثنين، وأودى بحياة 8 من أفراد الجيش التركي، أنحت أنقرة باللوم فيه على القوات السورية المدعومة من روسيا، أكبر تحد للعلاقات الروسية التركية منذ اتفاق البلدين في 2018 على تحجيم العمليات القتالية في منطقة إدلب شمال غرب سوريا.