القضاء الإيراني يعلن اعتقال أشخاص متورطين بإسقاط الطائرة الأوكرانية

قال المتحدث باسم القضاء الإيراني غلام حسين إسماعيلي، الثلاثاء، إن السلطات في بلاده اعتقلت عددا من الأشخاص المتورطين في إسقاط طائرة الركاب الأوكرانية، التي استهدفت بصاروخين أطلقتهما القوة الجوية التابعة للحرس الثوري في الثامن من يناير الماضي.

وكان قائد القوة الجوية للحرس الثوري العميد أمير علي حاجي زاده أعلن مسؤولية قواته عن إسقاط الطائرة الأوكرانية، مضيفًا أنه ”يتحمل كامل المسؤولية“.

وأوضح إسماعيلي، بحسب ما نقلت عنه وسائل إعلام رسمية خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم: ”تم اعتقال البعض في قضية إسقاط طائرة الركاب الأوكرانية“، من دون أن يكشف عن عدد المعتقلين وهويتهم وفيما إذا كان العميد أمير علي حاجي زاده من بين المعتقلين.

وأضاف إسماعيلي: ”لم أعلن عدد المعتقلين. لهذه القضية جوانب اقتصادية وقضائية ودولية وفنية مختلفة، ثم يعود القضاء إلينا، ثم نرفع ملف القضية واتخاذ العديد من الإجراءات، ونحن نستخدم 9 مجموعات من الخبراء في هذا الصدد للاستفادة من زوايا فعالة في القضية“.

وتابع المسؤول الإيراني: ”جميع أبعاد قضية التحقيق في إسقاط الطائرة في حالة تقدم، وتم التعرف على بعضهم كمحققين ووجهت إليهم تهم، بينما تم اتهام بعضهم وتم القبض على آخرين“.

وقال إسماعيلي: ”نحن قلقون بشأن حقوق عائلات الضحايا، ونحن ندافع إلى جانب العملية القضائية عن حقوق شهداء الحادث، ويمكن لكل من هذه العائلات تقديم شكوى أو مطالبة بخصوص أصل إسقاط الطائرة أو الممتلكات التي كانت مع هؤلاء الركاب، ويمكنهم مراجعة الجهة القضائية للقوات المسلحة“.

وراح ضحية حادث إسقاط طائرة الركاب الأوكرانية من طراز بوينغ 737 جميع الركاب البالغ عددهم 176 شخصاً وأغلبهم من الإيرانيين.