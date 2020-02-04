إيران.. ظريف يرد على ”المتشددين“ منتقدي سياسة التفاوض مع أمريكا

انتقد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الثلاثاء، خصومه من التيار المتشدد الذين رفضوا موقفه الأخير بشأن إعلانه عن إمكانية التفاوض مع أمريكا، حتى بعد اغتيال قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني.

وقال ظريف، في تصريح للصحفيين على هامش افتتاح الرابطة الإيرانية للدبلوماسية بطهران: إن ”المفاوضات ليست شيئًا سيئًا، وبعد كل حرب يجب أن تكون هناك مفاوضات“، مضيفاً: ”لم يكن لدينا ثقة بأنفسنا لما كانت أي جهة مستعدة للمفاوضات معنا“.

وأشار ظريف، حسب وكالة أنباء الطلبة الإيرانية ”إيسنا“، إلى أنه ”لولا قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني لما كانت مفاوضات السلام الأفغانية“، متابعا أن ”سليماني لعب دوراً كبيراً في مكافحة الإرهاب“.

وقال إن مباحثاته التي أجراها، الإثنين، مع مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي لدى زيارته طهران جوزف بوريل، كانت ”مباحثات إيجابية“.