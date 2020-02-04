القضاء الإيراني يصدر حكما بإعدام متهم بالتجسس لصالح أمريكا

أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين إسماعيلي، اليوم الثلاثاء، أن المحكمة العليا في البلاد أيدت حكم الإعدام بحق شخص متهم بالتجسس لصالح الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال إسماعيلي، إن ”المحكمة العليا أيدت حكم الإعدام بحق أمير رحيم بور، الذي أدين بالتجسس وتزويد المخابرات الأمريكية بمعلومات نووية من داخل إيران، وقد تلقى رواتب عالية على تلك المحاولات والمساعي“.

وأضاف أنه أيضا، تم الحكم على اثنين من جواسيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، الذين كانوا ناشطين تحت عنوان مؤسسة خيرية، بالسجن لأحدهما 5 سنوات وآخر 10 سنوات“، مبينا أن ”الحكم ليس نهائيا“.

واعتبر المسؤول الإيراني، أن ”العداء الأمريكي ضد إيران واضح في أبعاد مختلفة، ويعد استخدام الجواسيس للحصول على معلومات نشاطا عدائيا آخر للحكومة الأمريكية ضد إيران“.

ولم يكشف المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية عن هوية الشخصين المحكوم عليهما بالسجن بتهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة الأمريكية.