صحيفة عبرية: إسرائيل تواجه عقبات لضم أجزاء من الضفة الغربية

قالت صحيفة ”إسرائيل اليوم“ العبرية، إن إسرائيل تواجه عقبات محلية ودولية في خطة ضم أجزاء من الضفة الغربية التي تقع فيها معظم المستوطنات اليهودية، وذلك ضمن ما تسمى ”صفقة القرن”، التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأسبوع الماضي، ورفضها الفلسيطنيون.

وأشارت الصحيفة في تقرير نشرته مساء أمس الاثنين، إلى أن تلك العقبات قد تدفع بإسرائيل إلى تأجيل عملية الضم إلى ما بعد تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة.

ولفتت الصحيفة إلى أن رئيس الوزراء المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، تعهد بضم أجزاء من الضفة الغربية على الفور، بعد إعلان ”صفقة القرن“ التي وصفتها بأنها تصب في صالح إسرائيل بشدة.

وقالت: إن ”خطة الضم تواجه قضايا قانونية معقدة بما فيها القانون الدولي الذي يمنع ضم أراض محتلة عن طريق الحرب، إضافة إلى أن إسرائيل تفتقر لحكومة دائمة منذ أكثر من عام، إلى جانب نصيحة الإدارة الأمريكية لإسرائيل بأن تتبع الحذر في هذا الموضوع، وبالتالي تأجيل عملية الضم.“

وتطرقت الصحيفة إلى مزاعم إسرائيل بأن الضفة الغربية ليست أرضا محتلة، لأنها لم تكن يوما جزءا من دولة فلسطينية، وأن الانتداب البريطاني وعد اليهود بدولة في فلسطين دون تحديد حدودها، ما يعني أن إسرائيل لها الحق ببسط سيادتها على الضفة الغربية.

لكن الصحيفة أوضحت أن المجتمع الدولي يرفض الإدعاءات الإسرائيلية، ويعتبر الضفة الغربية والقدس الشرقية أراضي محتلة من قبل إسرائيل.

ونقلت صحيفة ”إسرائيل اليوم“ عن المحلل في معهد إسرائيل للديمقراطية، أميشاي كوهين قوله: إن ”التفسيرات الإسرائيلية تهدف إلى تجنب مواجهة مع المجتمع الدولي، لأن أي خطوة ضم سينظر إليها على أنها غير شرعية ومخالفة للقانون الدولي.“

ولفتت الصحيفة -أيضا- إلى تصريحات أخيرة لمسؤولين في محكمة العدل الدولية، قالوا فيها: إن ”المحكمة يمكن أن تنظر في قضية تتعلق بقيام إسرائيل بانتهاك القاون الدولي، بنقلها أعدادا كبيرة من المدنيين إلى أراض محتلة، في إشارة إلى المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية، والتي تبلغ مساحتها نحو ثلث أراضي الضفة.