احتجاجات في مدن تركية رفضا لارتفاع فواتير الغاز الطبيعي

شهدت 3 محافظات في تركيا، يوم الإثنين، مظاهرات في ساحاتها الرئيسية؛ وذلك احتجاجا على ارتفاع قيم فواتير الغاز الطبيعي.

وجاءت تلك المظاهرات التي انطلقت في مدن إسطنبول وأنقرة وإزمير بدعوة من الحزب الشيوعي التركي، حيث حضر المتظاهرون إلى الساحات تعبيرا عن غضبهم إزاء تكاليف الغاز الطبيعي.

وتجمع المتظاهرون في إسطنبول للاحتجاج على فواتير الغاز الطبيعي أمام مركز البريد والتلغراف في كاديكوي، حيث رفعوا شعارات منها ”لتسحب الزيادة التي فرضت على الغاز الطبيعي“، و“لا يمكن بيع حقنا في الدفء“، و“نظام أرباب العمل نظام سرقة“.

وعبر المتظاهرون في مدينة أنقرة عن غضبهم إزاء قيام شركة الغاز البارزة باشكنتغاز بتحويل الأموال إلى وقف عن طريق الهلال الأحمر، حيث تجمع المعارضون للقرار أمام مركز البريد والتلغراف في حي مدحت باشا، رافعين شعارات ”نحن نختنق“.

كما رفعوا شعارات منها: ”باشكنتغاز اسحبي يديك من جيبنا“، ”لا تخضع وحاسب حزب العدالة والتنمية“، ”ممولة وقف أنصار باشكنتغاز السارقة“.

وفي مدينة إزمير، لم يتمكن المتظاهرون الذين تجمعوا أمام مبنى المديرية العامة لمؤسسة إزميرغاز أن يسلّموا عرائض احتجاجهم؛ وذلك بسبب إغلاق المديرية بابها أمام المحتجين، حيث احتج المتظاهرون على ما حدث وأعلنوا أنهم سيقدمون عرائضهم في وقت آخر.