في ختام مرافعتهم بمجلس الشيوخ.. محامو ترامب يطالبون بتبرئته والديمقراطيون يتمسكون بـ“الإدانة“

المصدر: أ ف ب

طالب محامو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ختام مرافعتهم أمام مجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، بتبرئته من الاتّهامين اللذين وجّههما إليه مجلس النواب بعرقلة عمل الكونغرس وباستغلال السلطة.

وقال محامي البيت الأبيض ”بات تشيبولوني“ أمام الأعضاء المئة في مجلس الشيوخ، الذي سيقرر يوم الأربعاء مصير ترامب: إن ”الرئيس لم يرتكب أي خطأ“.

واعتبر أن قرار عزل ترامب في مجلس النواب ”منحاز تماما وسياسي“، مضيفا: ”نضع ثقتنا بمجلس الشيوخ“.

وطالب المحامي أعضاء مجلس الشيوخ بـ“إنهاء حقبة العزل مرة واحدة ونهائية“ برفض الاتّهامين اللذين وجّههما مجلس النواب للرئيس الأمريكي.

وقال: إن على مجلس الشيوخ أن ”يدع قرار اختيار الرئيس للشعب الأمريكي“، مؤكدا أن الأمريكيين هم من يجب أن يختاروا الرئيس، مضيفا أن ترامب ”يتوق للمثول أمام الشعب الأمريكي في الانتخابات المقبلة“.

بدورهم؛ طالب المدّعون الديموقراطيون في ختام مرافعتهم أمام مجلس الشيوخ؛ بإدانة الرئيس الأميركي بالاتّهامين اللذين وجّههما إليه مجلس النواب بعرقلة عمل الكونغرس وباستغلال السلطة.

وقال رئيس هيئة الادعاء النائب آدم شيف؛ ”لا يمكن الوثوق بأن هذا الرئيس سيفعل الصواب“، مضيفا ”لن يتغيّر وانتم تعلمون ذلك“.

وتابع شيف أمام الأعضاء المئة في مجلس الشيوخ؛ الذي سيقرر الأربعاء مصير ترامب، أن مؤسسي الولايات المتحدة ”أعطوكم دواء لكي تستخدموه“، قائلا ”نظموا محاكمة نزيهة وقوموا بإدانته“.