مجلس الأمن الدولي يعقد الخميس جلسة مع كوشنر لبحث ”صفقة القرن“

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طلبت الولايات المتحدة عقد جلسة مغلقة في مجلس الأمن الدولي الخميس المقبل، لتقديم عرض من صهر الرئيس دونالد ترامب ومستشاره جاريد كوشنر لخطة السلام للشرق الأوسط التي رفضها الفلسطينيون، كما قالت مصادر دبلوماسية اليوم الإثنين. وترغب واشنطن في عرض الخطة التي تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي، والاستماع إلى مواقف الدول الـ14 الأخرى في المجلس، بحسب…