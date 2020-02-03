تقرير: إيران استعانت بمرتزقة لقمع احتجاجات البنزين

كشف تقرير موقع ”صداى مدافعان“ التابع لقوات ”مدافعو الحرم“ في الحرس الثوري الإيراني، عن استعانة إيران بمرتزقة لفض الاحتجاجات التي اندلعت في المحافظات الإيرانية، تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي؛ رفضا لقرار زيادة أسعار البنزين، وأسفرت عن سقوط مئات القتلى وآلاف المعتقلين من المحتجين.

وجاء في التقرير أن ”سلطات النظام استعانت بعدد من الوحدات العسكرية التابعة لقوات مدافعي الحرم، وإنزالها للشوارع إبان أحداث احتجاجات غلاء أسعار البنزين“.

و“مدافعو الحرم“، هي قوات عسكرية من المرتزقة وأغلبهم من الشيعة الأفغان، تتبع قوات الحرس الثوري الإيراني وتشارك في معارك خارج إيران، لا سيما في سوريا بزعم الدفاع عن المراقد الشيعية في هذه الدول.

وأضاف تقرير الموقع الذي جاء بعنوان: ”مدافعو الحرم.. ضحية مضاعفة لسوء التدبير والإدارة“، أن ”المسؤولين في إيران يرسلون أعدادا كبيرة من المدافعين عن المراقد الشيعية لمواجهة المواطنين في الداخل“.

وتابع: ”مثلما شاهدنا في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، انجرت الاحتجاجات المعيشية إلى حالة من العنف والعديد من أبناء قوات مدافعي الحرم أُجبروا على الدخول في هذه الأحداث“.

وانتقد الموقع ما اعتبره ”عدم توجه المسؤولين للمقاتلين وحرمان ذويهم من الخدمات وحقوقهم الأساسية“ معتبرا ”أن الحكومة تضحي بهؤلاء المقاتلين دون أدنى مسؤولية“.

وفي سياق محاولات النظام الإيراني إجهاض وقمع الاحتجاجات الشعبية، كان تقرير معارض، كشف في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، عن أن ”الحرس الثوري استعان بمجموعات قتالية من قوات نخسا التابعة له؛ لمواجهة المحتجين الذين خرجوا رفضا لقرار زيادة أسعار البنزين“.

و“نخسا“ في اللغة الفارسية هي اختصار لـ ”القوات العفوية للحرس الثوري الإسلامي“، وقد تشكلت هذه القوات في 2009، حيث ظهرت لأول مرة في قمع الاحتجاجات الواسعة رفضا لنتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2009، التي انتهت بانتفاضة شعبية عُرفت بـ ”الحركة الخضراء“.

ولفت التقرير المنشور على موقع ”إيران واير“، إلى أن ”مشاركة قوات نخسا في الاحتجاجات لم تشتمل على المواجهات الأمنية فحسب، إنما شملت شن عمليات هجوم إلكتروني على مواقع وصفحات المنابر الإعلامية المعارضة، التي كانت تُغطي الاحتجاجات“.

وشهدت إيران احتجاجات شعبية عارمة، منتصف تشرين الثاني/نوفمبر الماضي؛ اعتراضا على قرار السلطات المفاجئ بزيادة أسعار البنزين ثلاثة أضعاف، فيما كشف مسؤولون أن حصيلة القتلى في هذه الاحتجاجات بلغت نحو 1500، فضلا عن أكثر من 7 آلاف معتقل.