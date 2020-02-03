تركيا: لن نتردد في اتخاذ إجراء ضد القوات السورية إذا لم تتمكن روسيا من احتوائها

قال مدير الاتصالات التركي اليوم الإثنين، إن أنقرة لن تتردد في اتخاذ إجراء ضد القوات السورية إذا لم تتمكن روسيا من احتوائها، بعد أن قالت تركيا إن خمسة من جنودها قتلوا في قصف سوري على محافظة إدلب في شمال غرب سوريا.

وكتب فخر الدين التون على ”تويتر“ يقول: ”هجوم نظام الأسد على قواتنا هو أحدث مثال على أفعاله الخسيسة في شمال سوريا“.

وأضاف بقوله: ”إذا كانت روسيا غير قادرة على احتواء نظام الأسد ومنعه من استهدافنا فلن نتردد في اتخاذ إجراءات في مواجهة أي تهديد كما فعلنا اليوم في إدلب“.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقت سابق اليوم، إن ”تركيا ستواصل الرد“، وأضاف أن أنقرة أبلغت روسيا بأن ”عليها التنحي جانبا“ عن الصراع.

وتساند أنقرة معارضين يقاتلون الرئيس السوري بشار الأسد، في حين تدعم روسيا قوات الأسد.