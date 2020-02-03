بسبب الأزمة الاقتصادية.. إيرانيون يستأجرون الذهب لحفل الزفاف

دفعت الأزمة الاقتصادية التي تشهدها إيران المواطنين وأصحاب محال الصاغة من سكان مدينة شيراز (جنوب) إلى تأجير المجوهرات للمقبلين على الزواج وذلك في ظل عجز الشباب عن شراء الذهب وكذلك ركود سوق بيع المنتجات الذهبية في البلاد.

وكشف رئيس اتحاد بائعي الذهب والمجوهرات لمدينة شيراز، محمد حسين مستغني، في تصريحات لوكالة ”ايلنا“ المحلية أن أغلب المواطنين في المدينة باتوا يستأجرون المجوهرات الذهبية بدلا منشرائها لمدة أسبوع للاحتفال بليلة الزفاف.

كما أشار مستغني إلى أن المواطنين ممن يمتلكون ذهبا باتوا يذهبون لمحال الصاغة ويعرضون تأجير مقتنياتهم بهدف الحصول على أموال في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعانيها أغلب المواطنين.

وأكد المسؤول الإيراني أن تذبذب أسعار الذهب تسببت في إفلاس العديد من محال الصاغة في شيراز نظرا للأزمة الاقتصادية في ظل العقوبات الدولية التي تُفرض على الأسواق والقطاعات الإيرانية.