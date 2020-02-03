إيران تعقد الجلسة الأولى لمحاكمة روح الله زم

قالت السلطات الإيرانية، يوم الاثنين، إنها ستبدأ الأسبوع المقبل، الجلسة الأولى لمحاكمة الصحافي البارز والمعارض ”روح الله زم“ الذي اختطفه الحرس الثوري في 14 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي في العراق.

وقال المدعي العام في طهران علي القاضي للصحفيين، إن ”لائحة الاتهام ضد الصحافي روح الله زم قد صدرت وأحيلت إلى المحكمة، وإن الجلسة الأولى لمحاكمته ستعقد الأسبوع المقبل“، من دون أن يكشف المزيد من التفاصيل.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أعلنت استخبارات ”الحرس الثوري الإيراني“ عن إلقاء القبض على مدير قناة على تطبيق ”تلغرام“، يعمل بتوجيه من المخابرات الفرنسية والأمريكية والإسرائيلية بعد استدراجه بعملية استخباراتية معقدة.

وقالت استخبارات الحرس الثوري إن ”روح الله زم كان يدير قناة آمد نيوز بتوجيه من المخابرات الفرنسية ودعم المخابرات الأمريكية والإسرائيلية“، كما بث التلفزيون الرسمي صورا واعترافات للمعارض روح الله زم.

وعلى الرغم من أن استخبارات الحرس الثوري لم تعلن مكان اعتقال روح الله زم على وجه الدقة، فإن زوجته قالت بعد يومين من القبض عليه إن عناصر ميليشيا الحرس الثوري اختطفت زوجها بعد وصوله إلى العراق قادما جوا من فرنسا.

وتمكن روح الله زم من مغادرة إيران بعد اعتقاله عام 2009 عقب موجة احتجاجات شعبية في البلاد، وأقام في فرنسا مع زوجته، فيما حظیت منصته الإخبارية ”آمد نيوز“ التي عرفت بتسريب فضائح حول فساد النخبة الحاكمة في إيران باهتمام كبير من جانب معارضين إيرانيين.